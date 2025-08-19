Два человека стали жертвами пожаров в Португалии

Два человека погибли при масштабных лесных пожарах в Португалии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огнем охвачено около 200 тысяч гектаров.

Половина этой площади полностью выгорела за два дня. Правительство страны ввело режим чрезвычайной ситуации. По данным властей, сейчас в Португалии полыхает пять крупных лесных пожаров и несколько десятков мелких. Очень высок риск возникновения новых очагов возгорания. На борьбу с огнем направлены более 2 000 человек, однако им мешает сухая жаркая погода, также не хватает спецтехники и самолетов. Португалия уже запросила помощь у ЕС.