В США неизвестные открыли огонь по посетителям клуба – есть жертвы

Жертвами стали три человека. Еще восемь, среди которых три женщины, получили ранения. По данным медиков, их жизни ничто не угрожает. Как рассказали свидетели, нападавших было четверо, они успели сделать более 40 выстрелов, после чего скрылись с места преступления. Сейчас идет их поиск. По мнению полиции, нападение связано с разборками криминальных группировок.