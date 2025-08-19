Прямой эфир

В США неизвестные открыли огонь по посетителям клуба – есть жертвы

19 августа 2025 06:05
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Очередной случай массовой стрельбы в США. В Нью-Йорке неизвестные открыли огонь по посетителям ночного клуба, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В США неизвестные открыли огонь по посетителям клуба – есть жертвы-2

Жертвами стали три человека. Еще восемь, среди которых три женщины, получили ранения. По данным медиков, их жизни ничто не угрожает. Как рассказали свидетели, нападавших было четверо, они успели сделать более 40 выстрелов, после чего скрылись с места преступления. Сейчас идет их поиск. По мнению полиции, нападение связано с разборками криминальных группировок.

# Стрельба в США

Другие новости рубрики

Все новости
Украина никогда не будет в НАТО – о чём говорили Трамп, Зеленский и европолитики в Вашингтоне
18 августа 2025 19:59

Украина никогда не будет в НАТО – о чём говорили Трамп, Зеленский и европолитики в Вашингтоне

ООН прогнозирует рекордный объём производства зерновых в мире
18 августа 2025 17:11

ООН прогнозирует рекордный объём производства зерновых в мире

Власти Молдовы подталкивают своих фермеров к банкротству
18 августа 2025 16:55

Власти Молдовы подталкивают своих фермеров к банкротству