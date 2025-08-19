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В Израиле нарастают протесты из-за войны в Газе

19 августа 2025 06:09
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В Израиле нарастают протесты из-за войны в Газе. Массовая акция прошла в Иерусалиме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Израиле нарастают протесты из-за войны в Газе-2

Демонстранты перекрыли основные шоссе, парализовав движение. Они требовали от властей остановить кровопролитие, вернуть всех заложников и положить конец гуманитарному кризису в анклаве. Причиной нового социального взрыва стало решение правительства расширить наземную операцию в Газе. Израильтяне опасаются, что дальнейшее наступление поставит под угрозу жизни оставшихся заложников.

# Международная политика # Конфликт на Ближнем Востоке

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