В Литве начались учения «Ярость драгуна 2025»

Литва наращивает военную активность возле границ Беларуси. Там начались учения «Ярость драгуна 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В них задействованы около тысячи военнослужащих и боле 100 единиц бронетехники. Как заявили в Министерстве обороны, цель маневров – отработать действия при отражении нападения противника и оперативную переброску войск. Военные колонны будут передвигаться почти по всем дорогам страны.

Учебные занятия и боевые стрельбы будут вестись на полигоне недалеко от границы с Беларусью. Продлятся учения до 22 августа.