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В Литве начались учения «Ярость драгуна 2025»

19 августа 2025 06:20
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Литва наращивает военную активность возле границ Беларуси. Там начались учения «Ярость драгуна 2025», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Литве начались учения «Ярость драгуна 2025»-2

В них задействованы около тысячи военнослужащих и боле 100 единиц бронетехники. Как заявили в Министерстве обороны, цель маневров – отработать действия при отражении нападения противника и оперативную переброску войск. Военные колонны будут передвигаться почти по всем дорогам страны. 

Учебные занятия и боевые стрельбы будут вестись на полигоне недалеко от границы с Беларусью. Продлятся учения до 22 августа.

# Международная политика # Военные учения

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