Первый тур президентских выборов в Польше уже превратился в фарс национального масштаба. Несмотря на то, что избирательные участки открылись в 7 утра, некоторые блюстители бланков уже отпраздновали окончание процедуры. Сообщается, что двух членов избирательных комиссий словили на пьянке. Среди прочего, в городе Бельско-Бяла агрессивный избиратель укусил наблюдателя, рассказали Новости «24 часа» на СТВ. Там же, на юге Польши, скончались двое пожилых избирателей прямо на участках от сердечного приступа. При этом голосование даже не было прервано. В Польше стартовал первый тур президентских выборов.

А вот жители восточной Польши, пришедшие проголосовать за президента, утром заметили, что все бюллетени – с отрезанным уголком. Некоторые из них обратились в полицию, заявив, что бланки поддельные. Однако Избирком невозмутимо объяснил, что подобные меры – забота о слепых гражданах, которые читают шрифт Брайля. Тем не менее, наблюдатели уверены, что таким образом власти пытаются осложнить фальсификацию бланков в восточных регионах. Данная область, к слову, контролируется неугодной правительству оппозицией из штаба Кароля Навроцкого. При этом явка на 1 тур выборов закономерно упала и к полудню составила всего 20 %. Поляки, видимо, не верят ни в чудодейственные свойства обрезанных бюллетеней, ни в искренность политиков.

Тем временем за день до выборов были обнародованы факты того, что в этой стране демократию купили оптом и в розницу, причем за чужой счет. Выяснилось, что польский фонд «Демократия в действии» получал щедрые транши от европейских структур, связанных с демократической партией США. Так, более миллиона долларов пошли на создание фейковых видео в соцсетях для очернения конкурентов фаворита гонки Рафала Тшасковского. При этом оправдание от ответственных за безопасность на выборах структур последовало не самое внушительное. В Польше режим избирательной тишины прервали 122 случая незаконной агитации кандидатов.