Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Надежда Сасс, СТВ: В западных СМИ упорно утверждают, что симпатии словацких избирателей к России стали результатом пророссийской пропаганды в соцсетях. Ясно, что такие утверждения – это вообще-то и есть пропаганда. О том, как относятся к России в Словакии, можем услышать в комментарии бывшего премьер-министра Словацкой республики Яна Черногурского.

Ян Черногурский, бывший премьер-министр Словакии: Я должен сказать, что одно дело – словацкое правительство, а другое – народ Словаки. Мнения и позиции словаков не изменились за многие годы. Словакия всегда была или традиционно была пророссийской страной. Собственно, самые пророссийские страны, во всяком случае, здесь, в центральной Европе, а, может быть, даже и во всей Европе, конечно, за исключением Беларуси. Обычно каждые два года проводится опрос иностранным агентством, обычно американским агентством в нескольких странах о внешней политике. И обычно один вопрос звучит так: если бы случился международный кризис, от какой страны вы бы ожидали наибольшей помощи и поддержки для своей страны? В нашем случае для Словакии. И Россия всегда относительно лидирует в этом опросе. Не НАТО, не США, не Германия. Россия относительно выигрывает, и это не меняется с годами.

Владимир Ераносян, доцент Департамента социологии Финансового университета при правительстве Российской Федерации, эксперт Бюро военно-политического анализа:

Что касается пророссийских настроений в Словакии, это очевидно. Здесь еще хотелось бы отметить два факта, о которых мы не можем умалчивать. Первый факт – это то, что Словакия является одним из лидирующих государств по военпрому. Это нужно понимать. Это еще наследство Чехословакии. Это говорит о том, что они могут выпускать действительно хорошие виды вооружения. В частности САУ, Zuzana Zuzana 2 и так далее. На шасси Tatra и других шасси. Это нужно учитывать нам.

Поэтому первое, что я бы хотел отметить, коль уж квазигосударство – Украина и его кураторы ведут симметричную войну, а именно давайте по опциям разберем. Что это такое? Это политические убийства, диверсионные рейды, уничтожение инфраструктурных объектов, критической инфраструктуры. Россия просто обязана не ждать окна возможности, а должна также в Европе не то что искать – она уже нашла своих союзников по идеологии – и этих союзников реально поддерживать. Причем поддерживать не только на уровне постов в интернете, журналистских расследований и всего остального, но и в том числе финансово.

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