Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»: О чем говорят эти цифры? Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс должен быть уверен в том, что у него будут заказы на следующие годы. Именно этого добивались, чтобы они могли вести свое плановое хозяйство и планировать на будущее. Для них очень важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений. И им нужны гарантии.

Александр Дудчак:

Для них был бы джекпот вообще, если бы можно было запугать Россию такими пакетами помощи, обещаниями ввести войска и прочее, чтобы Россия пошла на какие-либо переговоры о сохранении хоть какой-то части Украины под контролем Запада. Штаты согласны будут отдать ей территории Запорожской области, Харьковской, еще каких-то областей, лишь бы значительные территории Украины оставались под их контролем и сохранился выход к Черному морю. На это все рассчитано, на подвижки России в этом плане. Это серьезные цифры, как бы там ни было. Для обороны, для того, чтобы сдержать наступление российских войск или сжигать по одному городу в течении квартала – это неплохие деньги.

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