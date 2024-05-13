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Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений

13 мая 2024 15:07
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Новый уровень эскалации вокруг Украины, подготовка НАТО к прямому вмешательству и реакция на происходящее Союзного государства. Самые заметные политические события мира обсудили эксперты в ток-шоу «САСС уполномочен заявить».

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений-1

Александр Дудчак, ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, кандидат экономических наук, участник движения «Другая Украина»:
О чем говорят эти цифры? Это говорит о том, что военно-промышленный комплекс должен быть уверен в том, что у него будут заказы на следующие годы. Именно этого добивались, чтобы они могли вести свое плановое хозяйство и планировать на будущее. Для них очень важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений. И им нужны гарантии.

Дудчак: Западу важно иметь Украину как повод для выделения денег на развитие вооружений-4

Александр Дудчак:
Для них был бы джекпот вообще, если бы можно было запугать Россию такими пакетами помощи, обещаниями ввести войска и прочее, чтобы Россия пошла на какие-либо переговоры о сохранении хоть какой-то части Украины под контролем Запада. Штаты согласны будут отдать ей территории Запорожской области, Харьковской, еще каких-то областей, лишь бы значительные территории Украины оставались под их контролем и сохранился выход к Черному морю. На это все рассчитано, на подвижки России в этом плане. Это серьезные цифры, как бы там ни было. Для обороны, для того, чтобы сдержать наступление российских войск или сжигать по одному городу в течении квартала – это неплохие деньги.

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# Международная политика

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