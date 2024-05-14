Рачков: финансовый дефолт Украины не за горами

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по международным делам: Для меня как человека, который давно занимается Соединенными Штатами Америки, нет ничего удивительно в этом пакете, в той внутриполитической борьбе, которая была в США. Она была не за Украину, она была в меньшей степени за Украину. Больше решались внутриполитические задачи между республиканцами, демократами, накануне президентских выборов. Но и ничего удивительного. Любая помощь США – всегда 80-90 % тратились на сами же Соединенные Штаты. Так мы видим и здесь.

Сергей Рачков:

Здесь есть любопытный момент, в этих 60,8 миллиарда, где 7,8 миллиарда идет на поддержку правительства Украины. То есть на поддержку финансовой системы Украины. О чем это говорит? Это говорит о том, что дефолт финансовый не за горами этого государства. Но разумно, неразумно использовать, мне кажется, что в целом, уже сейчас, правительство, режим Украины находится в стадии какой-то определенной политической агонии, поэтому будет ли там разум присутствовать – очень сложно судить. Скорее всего это будет распределено так, как выгодно это тем, кто находится вокруг президента Украины.

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