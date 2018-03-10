Другая страна. «Республика Корея. Две стороны одной страны»

Эту далёкую страну называют краем утренней свежести. Утончённое сочетание средневековых храмов и суперсовременных небоскрёбов. Здесь мудрым образом сочетают инновации и тысячелетние традиции. Корея нынче – сердце Азии.



В Южной Корее живут порядка 50 миллионов человек. Почти половина из них – в Сеуле и прилегающих к нему районах. Плотность населения в республике – одна из самых высоких в мире.

На квадратный километр – более 430 человек.

Это при том, что страна почти вполовину меньше Беларуси. А вот население – в 5 раз больше.

Традиционная страна, которую с натяжкой можно назвать туристической Меккой. Но после Олимпиады в Сеуле в 1988 году мир буквально захлестнула «корейская волна». Популярно стало буквально всё.

Сегодня здесь надеются на рикошет олимпийской славы.



Ким Ан Хен, житель Сеула:

Прошлые Олимпийские игры вызвали бурный рост экономики в нашей стране. Корея стала развиваться ещё быстрее. Общество раскрепостилось, мы открылись миру, увеличился поток туристов. Надеемся, что и эти Игры повторят эффект «корейской волны».

В истории Олимпиады наступила азиатская эпоха.

В 2018 году – Пхёнчхан, в 2020 – Токио, в 2022 – Пекин. И, действительно, ещё несколько лет назад о Пхёнчхане в мире, вообще, мало кто знал.



«Белые» Игры словно повернули его историю на 360 градусов, «вытряхнули» из привычного мира и окунули в сводки мировых новостей. Превратили, по сути, заштатный городок в столицу Олимпийских игр. Фейерверк эмоций, скандалы, неожиданные открытия, восторг и разочарование. Эти старты никого не оставили равнодушными.

Две недели чувства били через край.



Местный ураган то сдувал медальные надежды, то вновь становился для нас ласковым бризом удачи. 92 национальные сборные разыграли 102 комплекта медалей в 7 видах спорта.

Первыми стали норвежцы, белорусский флаг в общем зачёте – пятнадцатый.

Несмотря на все сложности, для нашей сборной Игры выдались удачными. Лучше было только в Сочи.

Из Пхёнчхана атлеты привезли два «золота» и «серебро».

А Дарья Домрачева стала самой титулованной биатлонисткой в мире. Четырёхкратной олимпийской чемпионкой.

Дарья Домрачева, олимпийский чемпион по биатлону:

Вера в себя до последнего, и вера в себя и свою команду. Те испытания, которые удалось преодолеть, сказывались в напряжении. И я бесконечно рада, что все эти сложности удалось сегодня преодолеть.

Надежда Скардино, олимпийский чемпион по биатлону:

Я довольна. Мне хотелось сегодня стрельнуть, в первую очередь. Без промахов. Потому что никак не получалось это на предыдущих гонках. Я очень рада, что у меня это получилось. И была такая интересная борьба на последнем круге.

Лейтмотив соревнований «по-корейски» – это микс традиций и инноваций.

Сегодня Южная Корея удивляет Интернетом вещей, «умными» системами безопасности, самыми высокими небоскрёбами и технологиями на грани фантастики. Кажется, что здесь будущее уже наступило. И это всё – в государстве, которое ещё 40 лет назад было бедным даже по меркам стран третьего мира.

Как гласит местная поговорка, республика, расположенная возле Китая, Японии и России, была похожа на «креветку между китов».

Такое решение приняли несколько лет назад. Работали бы пенсионеры и дальше, но «молодым везде у них дорога». А вот «старикам везде у нас почет» – уже сложнее. Корея – не Европа, и о социальной ориентированности речи здесь не идёт. Люди должны сами заботиться о своём будущем.

Откладывать деньги на достойную старость. Кроме того, традиционно считается, что престарелых родителей должны обеспечивать дети. Сегодня пенсионеры, которые не имеют сбережений и поддержки родственников, получают от государства пособия – около 300 долларов. В Корее этих средств едва хватает на еду.

Никаких льгот для пенсионеров не предусмотрено.



Ли Ху Йонг, журналист:

Пенсионеры – у нас такого смысла нет. Мы заканчиваем работать, в возрасте около 60 лет, по закону должны заканчивать работу в 57 лет.

Работать в Корее – так же естественно, как дышать.

Причём, креативные идеи только приветствуются.

Юн Кён Док, почётный консул Республики Беларусь в Республике Корея:

Мы подготовили вот такие небольшие сувениры для зрителей Олимпиады в Пхёнчхане, чтобы они могли познакомиться с Беларусью. Отличная возможность для вашей страны рассказать о ней большому количеству людей.

Как обернуть любое событие на пользу делу и приумножить прибыль, господин Юн Кён Док знает лучше многих. Глава огромной корпорации о важности маленьких шагов уж точно знает. Генеральный директор – в странах Азии человек известный – «золотое» правило своей компании вывел лично: соответствовать самым высоким ожиданиям. Надёжных партнёров он давно нашёл в Беларуси.



Юн Кён Док:

Я уже 20 лет сотрудничаю с Республикой Беларусь и могу смело сказать, что в Беларуси очень развита фундаментальная наука, например, сфера информационных технологий. Особенно стоит отметить информатику, уровень развития которой позволяет Беларуси конкурировать на мировом рынке. В настоящее время в нашей компании работают белорусские сотрудники.

А в Минске располагается наш проектно-конструкторский центр.

Беларусь обладает высоким потенциалом в проектно-конструкторской сфере, поэтому благодаря сотрудничеству с вашей страной, мы поставляем продукцию и другим международным корпорациям. В настоящее время вместе с Беларусью мы разрабатываем передовые полупроводники, которые могут быть использованы для производства сенсоров в таких сферах, как робототехника, беспилотные автомобили, а также – Интернет-продукты, поэтому ожидаем весомых результатов.



Если резюмировать: весомые результаты – жизненное кредо корейцев. А их педантичность и пунктуальность оставила след и на подготовке к Играм. Даже фраза для этих качеств в Корее есть специальная: «Ель шим хи».

В дословном переводе: «Усердно».

Именно поэтому 99% спортивных объектов были готовы ещё за несколько лет до того, как над Пхёнчханом вспыхнул олимпийский огонь.



И тут причин несколько. Во-первых, право принять главные старты четырёхлетия корейцы оспаривали три раза. И уже к первой попытке почти всё было готово. Во-вторых, дисциплина не позволила затянуть сроки.

Причём, соревнования, в отличие от европейцев, корейцы приняли с радостью. Жители Южной Кореи:

Я, действительно, была очень восхищена Олимпиадой. Ездила на соревнования, чтобы увидеть всё своими глазами.

Это было впечатляюще. Я очень люблю бобслей, смотрела за соревнованиями. Захватывающее зрелище!

Туристы:

Очень дружелюбные Олимпийские игры, но очень холодные. Я очень люблю все зимние виды спорта и следил буквально за всеми.

Очень понравилось наше выступление. Именно то, что выходцы из СНГ победили, показали, кто мы есть.

Да и для бюджета Игры не стали тяжким бременем. Стадионы строились на принципах государственно-частного партнёрства. Многие спортсооружения и вовсе сделали временными. Плюс, организаторы надеются – все вложения окупятся с лихвой.



Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея:

Корейцы – весьма прагматичные люди и рациональные. Проведение этих мероприятий, во многом, строится на принципах частно-государственного партнёрства.

Очень активно привлекается южнокорейский бизнес. Многие из них сами занимались строительством спортивных сооружений, которые затем, на условиях аренды, передавались организаторам. Многие из этих сооружений в последующем будут использоваться на коммерческой основе. Оглядываясь на Игры, которые уже стали историей, становится понятно: готовились к ним, что называется, всем корейским миром. «Удивлять, так удивлять», – решили корейцы. И подтянули для подготовки к стартам не только инвесторов, но и учёных.

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В прямом смысле, высший пилотаж учёные вместе с художниками показали на церемонии закрытия Олимпиады. Зрелище запомнится необычным техническо-художественным решением.

Особенное впечатление – шоу дронов с фонариками.

И из них составили в небе несколько фигур, в том числе, символ Игр – тигрёнка Сухорана.

На свой страх и риск Игры устроили в единственной в мире провинции, которая находится сразу в двух государствах – в Северной и Южной Корее. Именно здесь проходит государственная граница.

Сухопутный рубеж часто называют «межой взаимной ненависти».

Ещё на заре подготовки стартов это обстоятельство оценивали как отягчающее – болельщики боялись ехать в регион, где всего в нескольких десятках километрах пролегает самая закрытая в мире граница – с Северной Кореей.

Печально известная 38-ая параллель.

Ещё осенью из-за обострения отношений Севера и Юга Игры и вовсе хотели отменить. Но спорт, как известно – важнейший инструмент дипломатии. И вот уже на параде атлетов – объединённая команда двух Корей и флаг с силуэтом полуострова. Красивая история о примирении придумана будто бы специально для Олимпиады. Но буквально за несколько часов до церемонии открытия Пхёнчхан кипит. И вовсе не в предвкушении начала грандиозных стартов.

Массовые протесты и митинги – против объединённой команды.

Мирный процесс спутал южанам спортивные карты. Говорили, будто бы 12 северян ослабили команду. Но, кажется, это – тот самый случай, когда медальные амбиции отошли на второй план. Матч женской сборной по хоккею Япония – Корея стал едва ли не самым обсуждаемым событием. Ледовое сражение смотрели буквально везде. На стадионе – аншлаг, в барах – не протолкнуться. И даже на вокзале, не боясь пропустить свой рейс.

Так по-разному, но болели за своих.

Впрочем, внимание привлекали не только хоккейные баталии. Красивые девушки в одинаковых бело-сине-красных нарядах. 80 человек передвигаются по городу строем и восхищают синхронностью. Трибуны с необычными болельщицами охранялись. Снимать можно – пообщаться нет. Строгие традиции севера никто не отменял даже во время Олимпиады. Скептики называют объединенную команду авантюрой и не верят в потепление. А дипломаты в этом шаге, наконец-то, рассмотрели приоткрывшуюся дверь в северную часть полуострова.

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея:

То, что северокорейская делегация, северокорейские спортсмены приняли участие в Олимпийских играх – это большое достижение. И мы очень надеемся на продолжение межкорейского диалога после завершения Олимпийских игр.

Идеи объединения Кореи витают в воздухе давно. Но политологи уверяют: южан, невзирая на все декларации, устраивает статус-кво. Ведь перед глазами – пример Германии. Где, даже спустя многие годы после падения Стены, чувствуется большая разница в уровне жизни и экономическом развитии между Востоком и Западом. Объединение полуострова повлечет огромные финансовые затраты. Южной части придётся стать локомотивом развития соседа.

Но публично идею принято расценивать, чуть ли не как задачу государственной важности. А карьера любого политика из Южной Кореи, который посмеет только заикнуться о том, что объединение не нужно, прервётся ровно после этой фразы.

Парламент в Южной Корее больше напоминает офис, чем государственное учреждение.

Главный принцип – максимальная доступность чиновников.



В стране работают над электронным правительством. В конечном итоге каждое министерство и департамент, каждый чиновник должны иметь свои страницы в Интернете. Это значит, что политика и бизнес станут «прозрачными», решится проблема коррупции, демократия выйдет на новый виток.

Ставку на непосредственный контакт власти и народа делает и Беларусь.



Ли Вон Ук, депутат Национальной ассамблеи Республики Корея:

Корея и Беларусь? Мне кажется, наши страны очень близки своим душевным укладом. Это первое, что я почувствовал. И люди очень хорошие. Второе – геополитическое положение обеих стран. Если смотреть от крайней восточной точки материка, то Корея располагается ближе к его центру. Беларусь также находится в центре между Европой и Азией. В общем, сходств очень много. Кроме того, название страны говорит о любви к белому цвету.

Корейцев в хрониках называют также «народом в белых одеждах».

Это ещё одно сходство. Я почувствовал много общего. У нас хорошие перспективы для совместной работы.

Ким Чжон Док, директор департамента Национального исследовательского фонда Кореи:

У нас очень тесные взаимоотношения с Беларусью. Уже 10 лет действует меморандум о взаимопонимании и технологическом сотрудничестве. С тех пор регулярно проходят межведомственные консультации. Мы проводим совместные исследования, научные конференции. Такое непосредственное общение более эффективно, чем даже взаимодействие на более высоком уровне.

Мы работаем с белорусской Академией наук.

Я был в Минске в прошлом году и я был поражён тем, как сильно развита в Беларуси сфера IT. У вас очень много стартапов в Парке высоких технологий. Там мы организовали целый Корейский дом, который стал площадкой для встречи белорусских и корейских исследователей. 13 корейских компаний разного уровня смогли напрямую пообщаться с белорусскими бизнесменами. Они были поражены вашим потенциалом.

И работы, действительно, предстоит много. Белорусская и корейская экономика, во многом, схожи: мы ограничены в природных ресурсах.

Обе страны делают ставку на развитие науки и технологий.

Структуры реального сектора практически идентичны. Отсюда и взаимный интерес в сфере химии, нефтехимии, полупроводников, микроэлектроники, фармацевтики и биотехнологий.



Чон Чхун Сук, депутат Национальной ассамблеи Республики Корея:

Я была весьма удивлена тем, насколько в вашей стране развивается цифровая экономика, поскольку мало что знала о Беларуси. В Корее в настоящее время этому вопросу также уделяется большое внимание, в связи с необходимостью обработки больших объёмов данных, и в связи с четвёртой индустриальной революцией, которая станет стимулом для развития экономики. Я считаю, что Беларусь и Корея могут активно сотрудничать в этой области. Компания SK Hynix открыла в Минске научно-исследовательский центр и высоко оценивает возможности Беларуси в цифровой области.

В связи с этим, в Корее возник ещё больший интерес к Беларуси.

Компания заявила, что хотела бы и дальше активно сотрудничать, чему я была очень рада. Я уверена, что Беларусь и Корея смогут тесно сотрудничать в этой области.

Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея:

Когда мы говорим о сотрудничестве с Кореей, нужно понимать что эта страна заинтересована в высочайшем качестве продукции. Она придаёт громаднейшее значение оценке производственного потенциала своих партнёров. Поэтому для того, чтобы реализовать какой-то инвестиционный проект, поставить какую-то продукцию на корейский рынок, нужно пройти очень серьёзные процедуры.

Сразу после войны города стали отстраивать заново. Да не просто строить – воплощать в реальность самые смелые, а, порой, даже фантастические идеи и решения.

Создатели города решили свою фантазию ничем не ограничивать. Жителям Сонгдо обещают не только умные квартиры, которые реагируют на погоду, привычки хозяев и даже дни недели.

По дорогам будет курсировать умный транспорт.

Например, автобус, который узнает Вас, подгонит кресло под Ваши предпочтения и выведет на монитор в спинке переднего кресла новости специально по Вашему вкусу.

Безопасность участников и гостей Игр тоже обеспечивали при помощи высоких технологий.

Этот центр – организация повышенной секретности.

50 человек круглосуточно, в две смены мониторят обстановку на улицах. Камеры улавливают даже малейший намёк на непорядок. Звук битого стекла, упавшего человека – и вот уже электронные глаза включат особый режим и, при необходимости, сразу сами отправляют сигнал в экстренные службы.

Ли Ый Хван, специалист по связям с общественностью СЭЗ «Инчхон»:

Для умных технологий мы создали специальную платформу, она предназначена для города, но к тому же у нас есть автоматическая система распределения данных, например, мы обладаем сведениями о 5 секторах – это транспорт, государственная безопасность и окружающая среда. Мы собираем необходимую информацию о гражданах, по просьбе жителей можем отслеживать её, используя их смартфоны, компьютеры или даже устройства, которые встроены в дороги. Концепция этих умных технологий помогает вести, контролировать свой бизнес, например, в любом месте и в любое время.

То есть, необязательно Ваше физическое присутствие в компании.

Вместе с тем, мы внедряем всё больше образовательных технологий, создаём культурные условия не только для корейцев, но и для иностранцев, живущих в СЭЗ «Инчхон». Чтобы заинтересовать их в проживании здесь на долгое время.



Такая система вполне может стать частью минской дорожной безопасности.

Белорусской столице в следующем году предстоит принимать грандиозные европейские старты. Корейские решения могут помочь организовать Игры с белорусским колоритом – бюджетно, но душевно и безопасно.

Ли Вон Ук, депутат Национальной ассамблеи Республики Корея:

Опыт проведения Олимпиады и иных подобных событий – это, прежде всего, опора на международные олимпийские идеалы. Такие, как мир, уважение, сотрудничество. В рамках подготовки к Олимпиаде в нашей стране были разработаны и внедрены новые технологии, системы, которые должны были соответствовать духу Олимпийских игр. Мы с радостью поделимся с Беларусью своим опытом проведения Олимпиады и специально разработанными технологиями.

Что корейцам точно удалось – так это создать отличную логистическую систему.

Добраться из точки А в точку Б проблемы не составляло. И это при том, что олимпийские стадионы расположены на внушительном расстоянии друг от друга.



В распоряжении туристов были и транспортные моллы, и новейшая железная дорога.

В прошлом году Южную Корею посетили около 17 миллионов иностранных туристов.

Ожидается, что благодаря Олимпиаде, туристический поток вырастет сразу больше, чем на три миллиона человек в год.

Корейцы тоже готовы открывать для себя новые страны и горизонты.

Беларусь для многих из них – всё ещё «терра инкогнита». Но желающих познакомиться с нашими красотами с каждым годом всё больше и больше. Ли Вон Ук, депутат Национальной ассамблеи Республики Корея:

Я считаю, что пришло время заключить соглашение о безвизовом режиме между нашими странами. Если такое соглашение будет заключено, больше граждан Кореи смогут посещать Беларусь, равно как увеличится количество граждан Беларуси, приезжающих в Корею. До заключения подобного соглашения важным шагом со стороны Беларуси стало введение 5-дневного безвизового режима для иностранных граждан. Но из Кореи в Беларусь не так уж легко взять и приехать. Будет лучше, если срок увеличат до 10 дней.



Андрей Попков, Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Корея:

Здесь стоит понимать, что заключение подобного рода соглашения – это очень важный шаг. Он свидетельствует о высоком уровне доверия между странами. Будем надеяться.

И посольство будет работать над тем, чтобы соглашение было заключено. Создать максимально благоприятные условия для поездок и белорусских граждан в Корею, и для привлечения корейских туристов в Беларусь.