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Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?

14 марта 2018 13:39
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Традиции в Корее читаются буквально во всём.

Не исключение – еда.

Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?-1

Здесь настоящий её культ. Даже вместо приветствия местные жители используют фразу: «Ты сегодня ел?»
Кстати, кулинарным символом Пхёнчхана считается сушеный минтай, который называют «хвантхэ». Его заготавливают в течение всей зимы – высушивают на холодном снежном ветру. Из него же готовят большое количество традиционных национальных блюд.

О вкусах, конечно, не спорят.

Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?-4

Как найти этот ресторан аджумы Сон – именно так в Корее уважительно называют взрослых дам – здесь вам покажет практически любой. Вот уже 40 лет женщина кормит всю округу домашней едой по старинным рецептам.
Готовить училась у мамы. Та, в свою очередь, накрывала столы на свадьбах. Любимые блюда тётушки – национальные корейские супы и закуски.

Но и о картошке тоже кое-что слышала.

Ким Су Сон, хозяйка ресторана:
Как-то я готовила жареную картошку. Просто взяла и бросила на сковородку. Добавила много специй. И получилось очень вкусно!

Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?-7

Кстати, картошка в Корее – что-то среднее между овощем и фруктом. Из нее даже пирожные делают. А особая страсть здесь – ким-чи, ферментированная очень острая капуста.
Каждая хозяйка заготавливает её в промышленных масштабах и подаёт к столу к любому блюду. Кстати, готовить по-корейски – дело непростое. Здесь всё должно быть не просто вкусно, ещё и красиво.

В общем, по фэн-шуй.

Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?-10

Кипящий ароматный бульон, мясо, овощи, соя, грибы и, конечно, щедрая порция специй и пряностей. В национальной кухне без них никуда. Блюдо кипит на плите, а потом ещё «доходит» уже на столе.
Кстати, наши просьбы сделать лакомство менее острым – здесь не работают. В итоге нам доверили только сервировку стола. И то, строго следили за тем, под каким углом раскладываем столовые приборы.

Обед в корейском ресторане –  удовольствие не из дешёвых.

Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?-13

Обходится примерно в 30 тысяч вон. Это почти 30 долларов. Но на еде можно прилично сэкономить, если поступать, как большинство местных.

Перекусы на улице – здесь это целая культура. За небольшие деньги прямо при вас приготовят такое разнообразие блюд, глядя на которые, восхитится любой шеф-повар.

Хотток – что-то, вроде нашего пончика.

Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?-16

Бывает он с лапшой и овощами. А для сладкоежек – с мёдом.
От прилавка к прилавку настоящее кулинарное приключение. Обоняние дразнит разнообразие запахов. Одним словом – шашлычки и жучки. По белорусским меркам – сплошная антисанитария, но случаев отравления не зафиксировано.

Другая страна. «Республика Корея. Две стороны одной страны»

# Беларусь-Южная Корея # Ким Су Сон

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