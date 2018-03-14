Пончики с лапшой и пирожные из картошки: что едят корейцы?

Традиции в Корее читаются буквально во всём. Не исключение – еда.

Здесь настоящий её культ. Даже вместо приветствия местные жители используют фразу: «Ты сегодня ел?»

Кстати, кулинарным символом Пхёнчхана считается сушеный минтай, который называют «хвантхэ». Его заготавливают в течение всей зимы – высушивают на холодном снежном ветру. Из него же готовят большое количество традиционных национальных блюд.

О вкусах, конечно, не спорят.

Как найти этот ресторан аджумы Сон – именно так в Корее уважительно называют взрослых дам – здесь вам покажет практически любой. Вот уже 40 лет женщина кормит всю округу домашней едой по старинным рецептам.

Готовить училась у мамы. Та, в свою очередь, накрывала столы на свадьбах. Любимые блюда тётушки – национальные корейские супы и закуски.

Но и о картошке тоже кое-что слышала. Ким Су Сон, хозяйка ресторана:

Как-то я готовила жареную картошку. Просто взяла и бросила на сковородку. Добавила много специй. И получилось очень вкусно!

Кстати, картошка в Корее – что-то среднее между овощем и фруктом. Из нее даже пирожные делают. А особая страсть здесь – ким-чи, ферментированная очень острая капуста.

Каждая хозяйка заготавливает её в промышленных масштабах и подаёт к столу к любому блюду. Кстати, готовить по-корейски – дело непростое. Здесь всё должно быть не просто вкусно, ещё и красиво.

В общем, по фэн-шуй.

Кипящий ароматный бульон, мясо, овощи, соя, грибы и, конечно, щедрая порция специй и пряностей. В национальной кухне без них никуда. Блюдо кипит на плите, а потом ещё «доходит» уже на столе.

Кстати, наши просьбы сделать лакомство менее острым – здесь не работают. В итоге нам доверили только сервировку стола. И то, строго следили за тем, под каким углом раскладываем столовые приборы.

Обед в корейском ресторане – удовольствие не из дешёвых.

Обходится примерно в 30 тысяч вон. Это почти 30 долларов. Но на еде можно прилично сэкономить, если поступать, как большинство местных.



Перекусы на улице – здесь это целая культура. За небольшие деньги прямо при вас приготовят такое разнообразие блюд, глядя на которые, восхитится любой шеф-повар.

Хотток – что-то, вроде нашего пончика.