«Школа у них начинается в 9 утра и они учатся до 10 вечера»: как воспитывают детей в Южной Корее

Коллективизм – корейское всё. Принцип: всегда держаться вместе и жить с оглядкой на соседа – европейцам сложно понять и принять.
Но здесь говорят: «Одной рукой в ладоши не хлопнешь».
Коллективизм – корейское всё. Принцип: всегда держаться вместе и жить с оглядкой на соседа – европейцам сложно понять и принять.
Но здесь говорят: «Одной рукой в ладоши не хлопнешь».
Кроме того, держаться семьи – своеобразный долг каждого.
Ирина Книга, житель Сеула:
Их любимая фраза на корейском – «ури на ра». Это значит: «Наша страна – наша семья». И у них всё – не «твоя семья», не «моя семья», а – «наша семья». Даже «пойдём домой» – «пойдём в наш дом». У них, как бы, такая общественность, одним клочком вот они живут.
В духе коллективизма корейцев растят буквально с пелёнок.
Вообще, их система воспитания – любопытная смесь вседозволенности и строгости. До 8 лет дети буквально сидят на головах у родителей.
Но раздолье заканчивается, как только малыш садится за парту. В прямом смысле, начинаются суровые трудовые будни. Учиться, учиться, учиться – этот завет вполне мог бы стать девизом Южной Кореи.
Поэтому и детей на улицах практически не встретить.
Ли Ху Йонг, журналист:
Родители всё делают для их образования. Самое важное – это семья. Если дети поступают в хороший университет – это большой праздник для семьи. Начальное образование – 6 лет. Потом средняя школа – 3 года. Высшая школа – 3 года.
Всего – 12 лет.
К средней школе родители успевают загрузить чадо столькими занятиями, что чайлд-расписание едва бы уместилось и в ежедневнике взрослого.
Прямо по детскому классику: «Драмкружок, кружок по фото».
Цель нагрузки – вовсе не призрачные перспективы безбедной жизни.
Дело в том, что без диплома престижного ВУЗа из так называемого скай-списка в этой стране хорошей работы не найти. Да и, вообще, учёба на полуострове дорогая – семестр на престижной специальности обойдётся в примерно 4 тысячи долларов. Но национальные ВУЗы предоставляют скидки, отсюда и конкурс, который взлетает до небес.
Ксения Максимова, житель Сеула:
Школа у них начинается обычно в 8.45-09.00 утра. И они учатся до 10 вечера. Они заканчивают школу в 2 часа и идут на курсы: английского, математики, технологий.
Они обязательно все ходят на тхэквондо.
И обязательно все учатся играть на пианино или на каком-нибудь другом музыкальном инструменте.
Потому что, если твой сосед отправил ребёнка на курсы английского, то как это твой ребёнок будет хуже.