«Школа у них начинается в 9 утра и они учатся до 10 вечера»: как воспитывают детей в Южной Корее

Коллективизм – корейское всё. Принцип: всегда держаться вместе и жить с оглядкой на соседа – европейцам сложно понять и принять. Но здесь говорят: «Одной рукой в ладоши не хлопнешь».

Кроме того, держаться семьи – своеобразный долг каждого.

Ирина Книга, житель Сеула:

Их любимая фраза на корейском – «ури на ра». Это значит: «Наша страна – наша семья». И у них всё – не «твоя семья», не «моя семья», а – «наша семья». Даже «пойдём домой» – «пойдём в наш дом». У них, как бы, такая общественность, одним клочком вот они живут.

В духе коллективизма корейцев растят буквально с пелёнок.

Вообще, их система воспитания – любопытная смесь вседозволенности и строгости. До 8 лет дети буквально сидят на головах у родителей.



Но раздолье заканчивается, как только малыш садится за парту. В прямом смысле, начинаются суровые трудовые будни. Учиться, учиться, учиться – этот завет вполне мог бы стать девизом Южной Кореи.

Поэтому и детей на улицах практически не встретить.



Ли Ху Йонг, журналист:

Родители всё делают для их образования. Самое важное – это семья. Если дети поступают в хороший университет – это большой праздник для семьи. Начальное образование – 6 лет. Потом средняя школа – 3 года. Высшая школа – 3 года.

Всего – 12 лет.

К средней школе родители успевают загрузить чадо столькими занятиями, что чайлд-расписание едва бы уместилось и в ежедневнике взрослого.



Прямо по детскому классику: «Драмкружок, кружок по фото».

Цель нагрузки – вовсе не призрачные перспективы безбедной жизни.

Дело в том, что без диплома престижного ВУЗа из так называемого скай-списка в этой стране хорошей работы не найти. Да и, вообще, учёба на полуострове дорогая – семестр на престижной специальности обойдётся в примерно 4 тысячи долларов. Но национальные ВУЗы предоставляют скидки, отсюда и конкурс, который взлетает до небес.

Ксения Максимова, житель Сеула:

Школа у них начинается обычно в 8.45-09.00 утра. И они учатся до 10 вечера. Они заканчивают школу в 2 часа и идут на курсы: английского, математики, технологий.

Они обязательно все ходят на тхэквондо.