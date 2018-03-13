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«Уйти домой в 6 вечера можно только, если Вам очень сильно повезло»: в чём причина корейского экономического чуда

13 марта 2018 13:55
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Историю Кореи трудно назвать безоблачной. После окончания Второй мировой полуостров был разделён на две части.

Технически, Север и Юг и сегодня всё ещё не остыли от «холодной» войны.

«Уйти домой в 6 вечера можно только, если Вам очень сильно повезло»: в чём причина корейского экономического чуда-1

Но Корея, и это уже характер, достаточно быстро встаёт на ноги сотнями небоскрёбов и стремительно растущим ВВП. 
Как же так получилось, что всего за два десятилетия после кровавых исторических событий страна превратилась в одну из ведущих экономик мира? Прогресс – буквально на глазах одного поколения. И вот уже «азиатский дракон» обжигает дыханием мировых лидеров. И это при том, что в стране не бьёт фонтан нефтедолларов.

Эксперты солидарны в одном: «корейское чудо» – рукотворно.

«Уйти домой в 6 вечера можно только, если Вам очень сильно повезло»: в чём причина корейского экономического чуда-4

И стало возможно только, благодаря дисциплинированности и собранности местных жителей. На уме у них – работа и только работа. Так сказать – коллективный труд ради общего блага.    
Ксения Максимова, житель Сеула:
Если в белорусских компаниях Вы можете уйти домой в шесть часов вечера, в корейских компаниях уйти домой в шесть часов вечера можно только, если Вам очень сильно повезло. Уйти до того, как уходит босс – это как-то некультурно, поэтому корейцы так не делают.

А босс уходит после девяти обычно.

Но многие люди остаются даже, если у них нет работы по проекту. Потому что коллективизм тут серьёзный. Поэтому, если другие люди остаются – ты тоже должен делать, как все.

Другая страна. «Республика Корея. Две стороны одной страны»

# Зимняя Олимпиада – 2018

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