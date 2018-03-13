«Уйти домой в 6 вечера можно только, если Вам очень сильно повезло»: в чём причина корейского экономического чуда

Историю Кореи трудно назвать безоблачной. После окончания Второй мировой полуостров был разделён на две части. Технически, Север и Юг и сегодня всё ещё не остыли от «холодной» войны.

Но Корея, и это уже характер, достаточно быстро встаёт на ноги сотнями небоскрёбов и стремительно растущим ВВП.

Как же так получилось, что всего за два десятилетия после кровавых исторических событий страна превратилась в одну из ведущих экономик мира? Прогресс – буквально на глазах одного поколения. И вот уже «азиатский дракон» обжигает дыханием мировых лидеров. И это при том, что в стране не бьёт фонтан нефтедолларов.

Эксперты солидарны в одном: «корейское чудо» – рукотворно.

И стало возможно только, благодаря дисциплинированности и собранности местных жителей. На уме у них – работа и только работа. Так сказать – коллективный труд ради общего блага.

Ксения Максимова, житель Сеула:

Если в белорусских компаниях Вы можете уйти домой в шесть часов вечера, в корейских компаниях уйти домой в шесть часов вечера можно только, если Вам очень сильно повезло. Уйти до того, как уходит босс – это как-то некультурно, поэтому корейцы так не делают.