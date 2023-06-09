Прямой эфир

Дональду Трампу назначен суд на 13 июня из-за секретных документов

09 июня 2023 09:36
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Бывший президент США Дональд Трамп узнал от своих юристов об предъявлении ему обвинений в хранении засекреченных документов. Он также получил повестку в суд на ближайший вторник, на 13 июня, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о конфиденциальных документах, которые были изъяты ФБР в его имении Мар-а-Лаго. Трамп уверяет, что он не виноват и очень удивлен таким ходом событий, принимая во внимание его успешную предвыборную кампанию.

По информации неназванных источников, большое жюри предъявило ему обвинительное заключение по семи пунктам, среди которых фигурируют незаконное использование секретных документов и воспрепятствование правосудию. Трамп также указал на обнаружение 1 850 коробок с секретными материалами в офисе и доме Джо Байдена. Ранее Трамп уже обвинялся в фальсификации деловой документации, связанной с платежами, и в обоих случаях он отстаивает свою невиновность.

# Международная политика # Дональд Трамп # Джо Байден

Другие новости рубрики

Все новости
Министр обороны Украины заявил о готовности к переговорами при смене целей СВО России
09 июня 2023 09:12

Министр обороны Украины заявил о готовности к переговорами при смене целей СВО России

Группировка ВС России уничтожила более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях
09 июня 2023 08:54

Группировка ВС России уничтожила более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

Молдавские фермеры митингуют против ввоза зерна из Украины
09 июня 2023 08:51

Молдавские фермеры митингуют против ввоза зерна из Украины