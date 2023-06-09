Дональду Трампу назначен суд на 13 июня из-за секретных документов

Бывший президент США Дональд Трамп узнал от своих юристов об предъявлении ему обвинений в хранении засекреченных документов. Он также получил повестку в суд на ближайший вторник, на 13 июня, пишет РИА Новости.

По его словам, речь идет о конфиденциальных документах, которые были изъяты ФБР в его имении Мар-а-Лаго. Трамп уверяет, что он не виноват и очень удивлен таким ходом событий, принимая во внимание его успешную предвыборную кампанию.

По информации неназванных источников, большое жюри предъявило ему обвинительное заключение по семи пунктам, среди которых фигурируют незаконное использование секретных документов и воспрепятствование правосудию. Трамп также указал на обнаружение 1 850 коробок с секретными материалами в офисе и доме Джо Байдена. Ранее Трамп уже обвинялся в фальсификации деловой документации, связанной с платежами, и в обоих случаях он отстаивает свою невиновность.