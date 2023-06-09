Молдавские фермеры митингуют против ввоза зерна из Украины

Новости Молдовы. Молдавские фермеры устроили очередную акцию против массового ввоза в страну дешевого и, по их словам, некачественного зерна из Украины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Они вывели на центральные дороги тысячи тракторов, призывая правительство позаботиться о своих производителях, которые не могут продать свой урожай и несут огромные убытки. Если власти не пойдут им на встречу, эта колонна двинется в Кишинев, где фермеры обещают заблокировать улицы столицы и провести массовый митинг.