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Группировка ВС России уничтожила более 50 единиц бронетехники ВСУ на двух направлениях

09 июня 2023 08:54
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Военнослужащими российской группировки войск «Восток» было успешно уничтожено более чем 50 единиц различной украинской бронетехники в зоне спецоперации, пишет РИА Новости.

На Южно-Донецком направлении уничтожено восемь танков, 17 единиц бронетехники и живая сила националистических формирований. На Запорожском направлении были уничтожены до 13 танков, десять БМП, шесть бронемашин и живая сила противника. 

В результате контрабатарейной борьбы были ликвидированы два артиллерийских орудия у Степногорска и минометная бригада у Каменского. При выполнении боевых задач военнослужащими группы «Восток» были продемонстрированы мужество и героизм. Пулеметчик командир взвода самоходной артиллерии старший сержант Евгений Посерюгин под огнем противника эффективно справился с боевой задачей, при этом уничтожил минометный расчет, два МТЛБ, два взводных опорных пункта и гранатометный расчет ВСУ.

# Международная политика

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