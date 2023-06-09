Министр обороны Украины заявил о готовности к переговорами при смене целей СВО России

Заключение мирного договора будет возможно, если РФ изменит цели своей спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РИА Новости.

Он сказал об этом на форуме «Диалоги о восстановлении Украины». Резников подчеркнул, что если первоначальные цели СВО – денацификация, демилитаризация и де-натоизация – были изменены, тогда возможна зона потенциального согласования (ZOPA - zone of possible agreement). В обратном случае Украина будет действовать без России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что план, не учитывающий сегодняшние реалии с территориями России и ее новыми регионами, не может рассматриваться как мирный.

В то же время в Москве выразили готовность к переговорам с учетом новых условий, однако Киев законодательно закрепил запрет на такие переговоры. Украина настаивает на мире только на своих условиях и возвращении к границам 1991 года.