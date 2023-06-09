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Министр обороны Украины заявил о готовности к переговорами при смене целей СВО России

09 июня 2023 09:12
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Заключение мирного договора будет возможно, если РФ изменит цели своей спецоперации, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, сообщает РИА Новости.

Он сказал об этом на форуме «Диалоги о восстановлении Украины». Резников подчеркнул, что если первоначальные цели СВО  – денацификация, демилитаризация и де-натоизация – были изменены, тогда возможна зона потенциального согласования (ZOPA - zone of possible agreement). В обратном случае Украина будет действовать без России.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что план, не учитывающий сегодняшние реалии с территориями России и ее новыми регионами, не может рассматриваться как мирный. 

В то же время в Москве выразили готовность к переговорам с учетом новых условий, однако Киев законодательно закрепил запрет на такие переговоры. Украина настаивает на мире только на своих условиях и возвращении к границам 1991 года.

# Международная политика # Алексей Резников

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