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Дональд Трамп вступил в должность президента США

20 января 2025 19:58
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Дональд Трамп вступил в должность президента США. Он стал 47-м главой государства Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В должность вице-президента вступил также Джеймс Дэвид Вэнс.

Дональд Трамп вступил в должность президента США-2

Уходящий президент Джо Байден решил не пропускать церемонию инаугурации Трампа, хотя тот четыре года назад на вступлении демократа в должность президента не присутствовал. В своей первой речи Трамп заявил, что прямо сейчас начинается золотой век Америки. Сразу после официальной церемонии Трамп подпишет около сотни указов «исторического характера». Так, на границе с Мексикой будет введен режим ЧС, туда направят войска. Новоизбранный президент отменит правительственную цензуру и законодательно закрепит лишь два пола – женский и мужской. Также Дональд Трамп обещает вновь вывести США из Парижского соглашения по климату.

# Дональд Трамп # Джо Байден # США

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