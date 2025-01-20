Дональд Трамп вступил в должность президента США

Уходящий президент Джо Байден решил не пропускать церемонию инаугурации Трампа, хотя тот четыре года назад на вступлении демократа в должность президента не присутствовал. В своей первой речи Трамп заявил, что прямо сейчас начинается золотой век Америки. Сразу после официальной церемонии Трамп подпишет около сотни указов «исторического характера». Так, на границе с Мексикой будет введен режим ЧС, туда направят войска. Новоизбранный президент отменит правительственную цензуру и законодательно закрепит лишь два пола – женский и мужской. Также Дональд Трамп обещает вновь вывести США из Парижского соглашения по климату.