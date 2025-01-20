Моравецкий устроил скандал с охраной Капитолия

Ровно в 8 вечера по минскому времени начнется инаугурация Дональда Трампа в качестве 47-го главы Соединенных Штатов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По традиции день инаугурации начался с мессы в епископальной церкви Святого Иоанна в «Лафайет-сквер». Затем супруги Трамп прибыли в Белый дом на чай с уходящим президентом Джо Байденом и первой леди Джилл. Как отмечается, встреча оказалась прохладной. По словам людей из близкого окружения семьи нового руководителя США, жена Трампа Мелания так и не простила Байденов за их жестокое обращение с ее мужем.

Сейчас же в Конгрессе проходит официальная часть процедуры. В связи с погодными условиями, а в Вашингтоне ожидается до -15 градусов, церемонию пришлось перенести в ротонду Капитолия. Поэтому сотни тысяч сторонников республиканца смогут следить за церемонией только на видеотабло. Шериз Мозер, участница митинга (США):

С точки зрения безопасности, безусловно, мы хотим защитить нашего президента. Очевидно, что у нас уже было несколько покушений на его жизнь, поэтому мы хотим убедиться, что он в безопасности. Так что я чувствую, что во многих отношениях я очень рада этому.