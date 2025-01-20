В Германии впервые за 35 лет зафиксировали вспышку ящура

Евросоюзу может грозить эпидемия ящура. В Германии, одном из главных в объединении экспортеров мяса, впервые за 35 лет зафиксировали вспышку опасного заболевания у животных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В стране массово истребляют крупный рогатый скот, а торговые партнеры приостановили импорт. Более десятка государств, в том числе и Беларусь, уже запретили поставки и транзит мясной продукции. А на фоне трудной эпидемиологической ситуации Нидерланды остановили работу более сотни сельхозпредприятий, куда завозили телят из земли Бранденбург. Именно здесь и обнаружили вспышку.

Отметим, до начала 90-х ящур контролировался в Европе с помощью вакцинации всего поголовья крупного рогатого скота. После того как заболевание несколько лет не фиксировали, профилактическую работу прекратили. И вот результат.