Агрессивная политика и враждебный нарратив привели европейские страны не к улучшению благосостояния, а наоборот, омрачили репутацию государств и ухудшили экономическое положение. Так, иностранцы стали активно продавать недвижимость в Эстонии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По данным статистики, в 2024 году граждане зарубежных государств совершили на рынке недвижимости Эстонии в два раза больше сделок продажи, чем покупки. Отмечается, что количество предложений по сбыту недвижимости увеличилось на 15 %, чем годом ранее, а больше всего объектов реализовали граждане России и Финляндии. Эксперты называют в качестве причин такой ситуации нестабильность рынка аренды жилья, повышение стоимости квадратного метра, а также неликвидность вложений.