Дональд Трамп требует до 10 миллиардов долларов от Би-би-си за монтаж его речи

В США суд отклонил ходатайство Би-би-си о приостановке процесса по делу о клевете, возбужденному Дональдом Трампом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Иск связан с документальным фильмом, где речь лидера США была смонтирована таким образом, что создавалось впечатление прямого призыва к штурму Капитолия.

По словам истца, из записи убрали призыв к мирному протесту, оставив лишь фрагменты с выражением «боритесь изо всех сил». Трамп утверждает, что это нанесло ущерб его репутации и нарушило законы Флориды о недобросовестной торговой практике. Сумма иска – до 10 миллиардов долларов. Суд постановил: Би-би-си не доказала, что будет ущемлена в правах без отсрочки, поэтому процесс продолжается. Назначена двухнедельная дата слушаний – февраль 2027 года. Телерадиокомпания ранее принесла извинения за монтаж, но заявила, что не видит оснований для иска о клевете и намерена добиваться отклонения дела. Дональд Трамп, напротив, называет действия корпорации «подтасовкой» и обещает довести процесс до конца.