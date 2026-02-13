В Италии мужчина случайно выбросил в мусорку 20 слитков золота

В Италии мужчина случайно выбросил в мусорный бак жестяную коробку с 20 золотыми слитками, общей стоимостью 120 тысяч евро, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

57-летний житель курортного городка Торре-Лапилло осознал свою ошибку только на следующее утро. Он сразу проверил контейнер, но мусор уже вывезли. В отчаянии мужчина обратился в полицию, где ему помогли. Правоохранители просмотрели записи с камер видеонаблюдения и установили маршрут мусоровоза. К тому времени отходы уже доставили на свалку в соседний город Удженто. Коробку со слитками нашли среди тонн мусора и вернули владельцу.