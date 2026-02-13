Немецким властям не хватает добровольцев для службы на восточном фланге НАТО, сообщают местные СМИ. Речь идет о бронепехотном и танковом батальонах, которые должны быть развернуты в Литве к 2027 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.