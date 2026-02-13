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Немецким властям не хватает добровольцев для службы на восточном фланге НАТО

13 февраля 2026 06:29
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Немецким властям не хватает добровольцев для службы на восточном фланге НАТО, сообщают местные СМИ. Речь идет о бронепехотном и танковом батальонах, которые должны быть развернуты в Литве к 2027 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Немецким властям не хватает добровольцев для службы на восточном фланге НАТО-2

По данным министерства обороны ФРГ, в ключевые подразделения записалось лишь 10 % от необходимого числа солдат. Командование, пытаясь исправить ситуацию, теперь заманивает добровольцев однодневными экскурсиями в литовские казармы. Поможет ли такая «туристическая» программа выполнить план по набору – большой вопрос.

# Международная политика # НАТО

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