Немецким властям не хватает добровольцев для службы на восточном фланге НАТО, сообщают местные СМИ. Речь идет о бронепехотном и танковом батальонах, которые должны быть развернуты в Литве к 2027 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Немецким властям не хватает добровольцев для службы на восточном фланге НАТО, сообщают местные СМИ. Речь идет о бронепехотном и танковом батальонах, которые должны быть развернуты в Литве к 2027 году, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.
По данным министерства обороны ФРГ, в ключевые подразделения записалось лишь 10 % от необходимого числа солдат. Командование, пытаясь исправить ситуацию, теперь заманивает добровольцев однодневными экскурсиями в литовские казармы. Поможет ли такая «туристическая» программа выполнить план по набору – большой вопрос.