Прямой эфир

Мощный шторм обрушился на западные и южные департаменты Франции

13 февраля 2026 06:22
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Мощный шторм обрушился на западные и южные департаменты Франции, оставив без электричества более 800 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы ветра там достигали 160 км/ч. Это серьезное испытание для энергосетей страны.

В одном из западных департаментов погиб водитель грузовика – на его кабину рухнуло дерево. Инфраструктура региона серьезно пострадала: нарушено транспортное сообщение, а движение поездов приостановлено на неопределенный срок. Энергетики пытаются восстановить линии электропередачи, поврежденные ураганом. В нескольких южных департаментах закрыты школы. Тем временем на восток страны обрушились сильные снегопады. В Альпах объявлен наивысший, красный уровень опасности.

# Погода # Природные катаклизмы

Другие новости рубрики

Все новости
В Польше внесли на рассмотрение закон об амнистии наёмников
13 февраля 2026 06:17

В Польше внесли на рассмотрение закон об амнистии наёмников

Дзермант: файлы Эпштейна – это водораздел между Западом и нашей цивилизацией
12 февраля 2026 20:36

Дзермант: файлы Эпштейна – это водораздел между Западом и нашей цивилизацией

Дзермант: мы не хотим тратить на милитаризацию, но вынуждены
12 февраля 2026 19:33

Дзермант: мы не хотим тратить на милитаризацию, но вынуждены