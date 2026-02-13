Мощный шторм обрушился на западные и южные департаменты Франции, оставив без электричества более 800 тысяч домов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порывы ветра там достигали 160 км/ч. Это серьезное испытание для энергосетей страны.

В одном из западных департаментов погиб водитель грузовика – на его кабину рухнуло дерево. Инфраструктура региона серьезно пострадала: нарушено транспортное сообщение, а движение поездов приостановлено на неопределенный срок. Энергетики пытаются восстановить линии электропередачи, поврежденные ураганом. В нескольких южных департаментах закрыты школы. Тем временем на восток страны обрушились сильные снегопады. В Альпах объявлен наивысший, красный уровень опасности.