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Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

11 июня 2020 08:15
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Новости США. Американский Сиэтл, где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку

Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы-1

Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы-3

Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. Он раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками и призвал немедленно вернуть контроль в городе.

Напомним, массовые протесты, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма не прекращаются в США уже более двух недель.

Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы-6

Власти намерены арестовать организаторов беспорядков.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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