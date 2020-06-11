Дональд Трамп: Сиэтл захватили внутренние террористы

Новости США. Американский Сиэтл, где продолжаются акции протеста против расовой дискриминации и полицейского произвола, захватили внутренние террористы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп. Он раскритиковал действия местных властей в борьбе с беспорядками и призвал немедленно вернуть контроль в городе.

Напомним, массовые протесты, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма не прекращаются в США уже более двух недель.