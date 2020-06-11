В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в толпу, после чего начали избивать людей

Новости Германии. Неизвестные на автомобиле въехали в группу прохожих в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего вышли из машины и стали избивать людей.
Новости Германии. Неизвестные на автомобиле въехали в группу прохожих в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего вышли из машины и стали избивать людей.
По данным правоохранителей, один из злоумышленников был вооружен ножом. Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции. В результате инцидента пострадали три человека.
Ведутся поиски подозреваемых. Вероятнее всего, речь идет о целенаправленной атаке.