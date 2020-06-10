Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку

Новости мира. В Европе и США продолжаются масштабные акции протеста против расизма и полицейского произвола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве случаев мирные демонстрации быстро перерастают в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Не утихают митинги в Соединенном Королевстве. Десятки тысяч человек выходят на улицы Лондона, Бристоля, Манчестера, Ноттингема и других крупных городов.