Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку
Новости мира. В Европе и США продолжаются масштабные акции протеста против расизма и полицейского произвола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В большинстве случаев мирные демонстрации быстро перерастают в беспорядки и столкновения с правоохранителями.
Не утихают митинги в Соединенном Королевстве. Десятки тысяч человек выходят на улицы Лондона, Бристоля, Манчестера, Ноттингема и других крупных городов.
В ходе прошедших накануне акций протеста, переросших в беспорядки, пострадали несколько десятков человек.
Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов
После стычек протестующих с правоохранителями в Брюсселе полицейские объявили о намерении провести забастовку. Демонстранты разгромили центр города и отправили 37 стражей порядка в больницу. Силовики возмущены неадекватной, по их мнению, подготовкой к отражению ожидавшейся волны погромов, а также самим фактом разрешения на проведение манифестации.
В Париже против агрессивно настроенных протестующих стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.
Уже более двух недель не прекращаются погромы в США. За это время были задержаны свыше 10 тысяч человек, сотни пострадали в ходе стычек.