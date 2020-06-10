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Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку

10 июня 2020 07:49
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Новости мира. В Европе и США продолжаются масштабные акции протеста против расизма и полицейского произвола, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В большинстве случаев мирные демонстрации быстро перерастают в беспорядки и столкновения с правоохранителями.

Не утихают митинги в Соединенном Королевстве. Десятки тысяч человек выходят на улицы Лондона, Бристоля, Манчестера, Ноттингема и других крупных городов.

Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку-1

Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку-3

В ходе прошедших накануне акций протеста, переросших в беспорядки, пострадали несколько десятков человек.

Грабят и громят магазины, конфликтуют с полицией. В США и Европе не прекращаются акции протестов

После стычек протестующих с правоохранителями в Брюсселе полицейские объявили о намерении провести забастовку. Демонстранты разгромили центр города и отправили 37 стражей порядка в больницу. Силовики возмущены неадекватной, по их мнению, подготовкой к отражению ожидавшейся волны погромов, а также самим фактом разрешения на проведение манифестации.

Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку-6

Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку-8

Десятки полицейских в больнице. В Брюсселе правоохранители намерены провести забастовку-10

В Париже против агрессивно настроенных протестующих стражам порядка пришлось применить слезоточивый газ и резиновые пули.

Уже более двух недель не прекращаются погромы в США. За это время были задержаны свыше 10 тысяч человек, сотни пострадали в ходе стычек.

# Массовые беспорядки # Фотофакт

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