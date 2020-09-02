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Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм»

02 сентября 2020 15:59
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Новости США. Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки, которые уже несколько недель не прекращаются в Висконсине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм»-1

Такое заявление американский лидер сделал в ходе визита в командный центр Национальной гвардии в Кеноше. На встрече с бойцами президент подчеркнул, что не хотел использовать военную силу, однако это единственный способ остановить бесчинства в городах.

Дональд Трамп посетил пострадавшую от протестов Кеношу

Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм»-4

Дональд Трамп, президент США:
Жестокие банды разгромили как минимум 26 организаций, подожгли общественные здания и закидывали полицейских кирпичами. Это не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм. Я решительно поддерживаю задействование Национальной гвардии в других городах.

Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм»-7

Напомним, массовые демонстрации в Кеноше вспыхнули после того, как полицейский выстрелил в спину задержанному афроамериканцу. Зачастую митинги заканчивались столкновениями с полицией, грабежами и мародерством.

За несколько дней здесь были уничтожены и разграблены целые кварталы. Протестующие сожгли десятки зданий и машин. Только после вмешательства Белого дома, отправившего в Кеношу войска, хаос удалось остановить.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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