Дональд Трамп о беспорядках в Висконсине: «Это настоящий внутренний терроризм»

Новости США. Дональд Трамп назвал внутренним терроризмом беспорядки, которые уже несколько недель не прекращаются в Висконсине, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Такое заявление американский лидер сделал в ходе визита в командный центр Национальной гвардии в Кеноше. На встрече с бойцами президент подчеркнул, что не хотел использовать военную силу, однако это единственный способ остановить бесчинства в городах.

Дональд Трамп, президент США: Жестокие банды разгромили как минимум 26 организаций, подожгли общественные здания и закидывали полицейских кирпичами. Это не мирные протесты, это настоящий внутренний терроризм. Я решительно поддерживаю задействование Национальной гвардии в других городах.

Напомним, массовые демонстрации в Кеноше вспыхнули после того, как полицейский выстрелил в спину задержанному афроамериканцу. Зачастую митинги заканчивались столкновениями с полицией, грабежами и мародерством.

За несколько дней здесь были уничтожены и разграблены целые кварталы. Протестующие сожгли десятки зданий и машин. Только после вмешательства Белого дома, отправившего в Кеношу войска, хаос удалось остановить.