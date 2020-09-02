В Италии открывается 77-й Венецианский кинофестиваль. Жюри возглавит Кейт Бланшетт

Новости Италии. В Италии открывается старейший кинофестиваль Венецианская Мостра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Италии. В Италии открывается старейший кинофестиваль Венецианская Мостра, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Это первое столь масштабное мероприятие, которое состоится в привычном формате после вспышки COVID-19. В общей сложности на форуме будет представлено 65 картин из 50 стран. 18 из них поборются за «Золотого льва». Жюри в 2020 году возглавит знаменитая голливудская актриса Кейт Бланшетт.
На протяжении всего фестиваля для посетителей будут действовать строгие санитарные меры, такие как ношение масок и измерение температуры тела. Кинозалы разрешено заполнять лишь на 50 %, некоторые сеансы пройдут под открытым небом.
Владельцы отелей, ресторанов, магазинов, а также гондольеры возлагают большие надежды на кинофорум, ведь он должен дать толчок восстановлению туристической индустрии города на воде.