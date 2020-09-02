Вьетнам отмечает День Независимости. Александр Лукашенко поздравил президента и народ этой страны

Новости Вьетнама. Главный национальный праздник отмечают 2 сентября граждане Вьетнама – День Независимости страны. Традиционно во всех городах проходят памятные и праздничные мероприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Вьетнамцы вспоминают тех, кто отдал свою жизнь в борьбе за свободу, возлагая цветы к памятникам и мемориалам. Завершаются празднества праздничным салютом.