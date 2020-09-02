Дональд Трамп посетил пострадавшую от протестов Кеношу

Новости США. Президент США посетил пострадавшую от волны протестов Кеношу. Массовые беспорядки вспыхнули в городе после того, как полицейский семь раз выстрелил в спину задержанному афроамериканцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачастую митинги заканчивались столкновениями с полицией, грабежами и мародерством. Всего за несколько дней активисты сожгли десятки зданий и автомобилей. Множество людей пострадали, другие – были задержаны.