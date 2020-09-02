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Дональд Трамп посетил пострадавшую от протестов Кеношу

02 сентября 2020 08:56
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Новости США. Президент США посетил пострадавшую от волны протестов Кеношу. Массовые беспорядки вспыхнули в городе после того, как полицейский семь раз выстрелил в спину задержанному афроамериканцу, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дональд Трамп посетил пострадавшую от протестов Кеношу-1

Зачастую митинги заканчивались столкновениями с полицией, грабежами и мародерством. Всего за несколько дней активисты сожгли десятки зданий и автомобилей. Множество людей пострадали, другие – были задержаны.  

Дональд Трамп посетил пострадавшую от протестов Кеношу-4

Американский лидер отправился в командный центр войск Национальной гвардии. Бойцов направили в штат Висконсин для помощи местной полиции в подавлении беспорядков. На встрече с военными президент объявил о выделении местным властям дополнительных средств на обеспечение безопасности в городе. Дональд Трамп подчеркнул, что не хотел бы использовать военную силу, однако, если придется, он пойдет на это.

# Массовые беспорядки # Дональд Трамп # Фотофакт

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