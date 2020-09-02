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В столице Болгарии протестующие забросали полицейских яйцами и камнями

02 сентября 2020 13:08
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Новости Болгарии. Правоохранители Болгарии вынуждены применять слезоточивый газ против протестующих, собравшихся у здания парламента в Софии в первый день работы Народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столице Болгарии протестующие забросали полицейских яйцами и камнями-1

Агрессивно настроенные активисты забрасывают полицейских куриными яйцами, камнями и монетами. В данный момент ситуация обостряется: дебоширы пытаются перевернуть автомобили жандармерии. Люди требуют отставки правительства и главного прокурора страны.

В столице Болгарии протестующие забросали полицейских яйцами и камнями-4

По словам директора полиции, митингующих не раз призывали проводить мирные манифестации, поскольку в противном случае стражи порядка будут вынуждены применить силу. Тем не менее агрессия против сотрудников правоохранительных органов нарастает. Уже 20 полицейских получили травмы.

# Акции протеста # Фотофакт

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