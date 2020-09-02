В столице Болгарии протестующие забросали полицейских яйцами и камнями

Новости Болгарии. Правоохранители Болгарии вынуждены применять слезоточивый газ против протестующих, собравшихся у здания парламента в Софии в первый день работы Народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Болгарии. Правоохранители Болгарии вынуждены применять слезоточивый газ против протестующих, собравшихся у здания парламента в Софии в первый день работы Народного собрания, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Агрессивно настроенные активисты забрасывают полицейских куриными яйцами, камнями и монетами. В данный момент ситуация обостряется: дебоширы пытаются перевернуть автомобили жандармерии. Люди требуют отставки правительства и главного прокурора страны.
По словам директора полиции, митингующих не раз призывали проводить мирные манифестации, поскольку в противном случае стражи порядка будут вынуждены применить силу. Тем не менее агрессия против сотрудников правоохранительных органов нарастает. Уже 20 полицейских получили травмы.