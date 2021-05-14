Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса

Греция 14 мая открылась для туристов. Но только для тех, кто привился от коронавируса. Отдыхающим надо будет лишь предъявить сертификат о вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

А тем временем британские ученые, работающие в Оксфордском университете, готовятся заразить добровольцев новым штаммом коронавируса. Таким образом они хотят понять, как организм реагирует на мутации. 64 добровольца уже переболели COVID-19, и у них есть антитела.