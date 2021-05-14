Прямой эфир

Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса

14 мая 2021 15:30
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Греция 14 мая открылась для туристов. Но только для тех, кто привился от коронавируса. Отдыхающим надо будет лишь предъявить сертификат о вакцинации, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса-1

А тем временем британские ученые, работающие в Оксфордском университете, готовятся заразить добровольцев новым штаммом коронавируса. Таким образом они хотят понять, как организм реагирует на мутации. 64 добровольца уже переболели COVID-19, и у них есть антитела.

Греция открылась для туристов, которые привились от коронавируса-4

Теперь заражение произойдет в больничных условиях. Пациенты останутся под присмотром врачей до полного выздоровления. Начало эксперимента запланировано на понедельник, 17 мая. Все его участники получат денежное вознаграждение в размере 5000 фунтов стерлингов, что эквивалентно почти 18 тысячам рублей.

# Коронавирус # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу
14 мая 2021 12:22

Движение ХАМАС сообщило о нанесении удара по израильскому химзаводу

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной
14 мая 2021 12:14

Генсек ООН призвал к немедленному прекращению боевых действий между Израилем и Палестиной

В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода
14 мая 2021 10:12

В Непале 16 пациентов с коронавирусом умерли из-за нехватки медицинского кислорода