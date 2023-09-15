Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе станет историко-культурным памятником

Новости США. Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе объявят историко-культурным памятником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городской совет принял решение не сносить здание.

Актриса купила особняк в 1962 году. Тогда дом площадью 270 квадратных метров обошелся в 75 тысяч долларов. Позже недвижимостью владела одна американская компания, которая и подала заявку на снос.

Трейси Парк, жительница США:

Монро показала, что значит преодолевать невзгоды, работать в Голливуде, быть иконой. Она привнесла свой уникальный личный стиль и штрих в этот дом. Такие места нам нужно защищать.