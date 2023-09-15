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Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе станет историко-культурным памятником

15 сентября 2023 09:53
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Новости США. Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе объявят историко-культурным памятником, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Городской совет принял решение не сносить здание.

Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе станет историко-культурным памятником-1

Актриса купила особняк в 1962 году. Тогда дом площадью 270 квадратных метров обошелся в 75 тысяч долларов. Позже недвижимостью владела одна американская компания, которая и подала заявку на снос.

Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе станет историко-культурным памятником-4

Трейси Парк, жительница США:
Монро показала, что значит преодолевать невзгоды, работать в Голливуде, быть иконой. Она привнесла свой уникальный личный стиль и штрих в этот дом. Такие места нам нужно защищать.

Дом Мэрилин Монро в Лос-Анджелесе станет историко-культурным памятником-7

Департамент строительства Лос-Анджелеса одобрил запрос на снос, однако в дело вмешался городской совет. Он единогласно проголосовал за то, чтобы сохранить дом актрисы.

# Знаменитости # Марина Кишкурно # Новости США # Фотофакт

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