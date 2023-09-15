Уровень инфляции в Аргентине превысил 124%

Новости Аргентины. Инфляция в Аргентине побила 30-летний рекорд, достигнув 124,4 %. При этом она продолжает расти. Почти на 10 % подорожало жилье и коммунальные услуги. Стоимость продуктов питания повысилась более чем на 15,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.