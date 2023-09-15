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Уровень инфляции в Аргентине превысил 124%

15 сентября 2023 09:27
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Новости Аргентины. Инфляция в Аргентине побила 30-летний рекорд, достигнув 124,4 %. При этом она продолжает расти. Почти на 10 % подорожало жилье и коммунальные услуги. Стоимость продуктов питания повысилась более чем на 15,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уровень инфляции в Аргентине превысил 124%-1

Из-за роста цен страдают не только покупатели, но и продавцы. У них возникли серьезные проблемы с закупкой продуктов и товаров. Реализовать продукцию тоже непросто, поскольку покупательская способность аргентинцев резко снизилась. Из-за экономического кризиса на грани нищеты оказались более 40 % населения страны.

# Экономический кризис # Новости Аргентины # Фотофакт

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