Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

Российская сторона не отказывалась от переговоров с Украиной ни разу. Правда, об этом нужно говорить прямо, а ответной реакции нет, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Москва неоднократно проявляла инициативу к переговорам, но Киев наложил на них запрет. При этом Запад толкает Россию к диалогу, а на отказы Украины не обращает внимания. В Кремле также отмечают, что на данный момент нет предпосылок для урегулирования конфликта. В Москве отмечают, что переговоры возможны при соблюдении новых территориальных реалий.