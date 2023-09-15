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Путин: Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной

15 сентября 2023 09:52
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Российская сторона не отказывалась от переговоров с Украиной ни разу. Правда, об этом нужно говорить прямо, а ответной реакции нет, заявил президент России Владимир Путин, передает РИА Новости.

Москва неоднократно проявляла инициативу к переговорам, но Киев наложил на них запрет. При этом Запад толкает Россию к диалогу, а на отказы Украины не обращает внимания. В Кремле также отмечают, что на данный момент нет предпосылок для урегулирования конфликта. В Москве отмечают, что переговоры  возможны при соблюдении новых территориальных реалий.

# Международная политика # Владимир Путин

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