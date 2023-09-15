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Жители префектуры Нагасаки получили приказ об экстренной эвакуации

15 сентября 2023 09:31
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Новости Японии. Более 22,5 тысячи жителей префектуры Нагасаки на юго-западе Японии получили приказ об экстренной эвакуации из-за ливней, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители префектуры Нагасаки получили приказ об экстренной эвакуации-1

Во многих районах введен четвертый из пяти уровней погодной опасности. Власти просят людей соблюдать максимальную осторожность. Как предупреждают синоптики, непогода может вызвать многочисленные оползни и внезапные наводнения. По их прогнозам, сильные дожди могут продлиться до начала следующей недели.

# Природные катаклизмы # Новости Японии # Фотофакт

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