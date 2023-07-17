Доктор военных наук: НАТО должно было пропасть 10 лет назад, но оно есть и у него опять есть враг

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Николай Бузин, доктор военных наук, профессор, помощник председателя Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Я сторонник того, что нельзя недооценивать противника. Вот этот тезис очень важен. Мы сегодня говорим: на саммите не получилось то, не получилось это, но саммит состоялся. Есть решения, они все направлены против России, Беларуси, Союзного государства и в интересах в том числе Соединенных Штатов, в том числе определенных стран Евросоюза. И политика, являющаяся основой существования НАТО, продолжается. НАТО должно было пропасть 10 лет назад, его не должно было быть, но оно есть. И сегодня у НАТО есть целевая установка, для чего оно существует. У него есть опять враг. У него есть возможность использовать ресурсы не только Европы, но и других государств для решения не только своих задач. До тех пор, пока в США не будет принято определенное решение, либо они увидят, что вложения не окупаются и они грозят существованию США, тогда будет принято адекватное решение. И тогда мы сможем закончить этот конфликт. А НАТО, оно пока есть, и опасность имеется от него.

Юрий Дудкин, украинский военный аналитик:

Я хочу добавить то же самое, что врага, а НАТО – это враг всему славянскому миру, нельзя недооценивать, но победа будет за нами.

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