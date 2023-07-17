«Что-то будет. Что – пока непонятно». Какой конфликт могут раскрутить Штаты? Мнение политолога

Для тех, кто хочет лучше разобраться в происходящем в мире и понимать, как эти процессы, события и люди отразятся на жизни каждого и жизни страны. О главных событиях мировой политики этой недели рассказали в программе « САСС уполномочен заявить » на СТВ.

Евгений Семибратов, политолог, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов (Россия):

Мы сейчас сталкиваемся с тем, что Европа теряет остатки своего суверенитета. Причем этот процесс начался в 1945 году. И если в 1945 году мы говорили о том, что суверенитета лишилась Германии, то сейчас очередь пришла за Великобританией, за Францией, ну, про другие более мелкие страны Европы, включая ту же Польшу, здесь, к сожалению, говорить не приходится. В принципе, я уже основную идею в этом направлении сказал. Пишем НАТО, а в уме держим Соединенные Штаты Америки. США в силу политических причин, экономических, в том числе их любимый государственный долг, который уже там составляет астрономическую сумму, даже больше 30 триллионов долларов. Понятно, что в том числе этот финансовый пузырь рано или поздно лопнет.

Плюс, если мы говорим про глобальную политику, абстрагируясь от европейского континента, если мы сравним основные доктринальные документы НАТО и США, мы увидим две ключевые мысли. Если в натовских, я сейчас скажу грубо, враг номер один – Россия, враг номер два – Китай, то в американских все наоборот. Если говорить языком арифметики, от перемен мест слагаемых суммы не меняется. Самое главное то, что американцы действительно настраиваются на глобальное противостояние. Но где они его будут в дальнейшем раскручивать? То есть это будет эскалация в Украине, война до последнего украинца. Либо это будет уже вовлечение той же Польши, о чем сейчас говорят откровенно. Либо все-таки американцы примут решение затушить, заморозить конфликт в Украине и переключиться на Тайвань. Понятно одно, что два фронта они не вывезут. Что-то будет. Что – пока непонятно.