NYT: США перенаправят авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток

Авианосец Gerald R. Ford Соединенных Штатов вместе с кораблями сопровождения направляется из Карибского моря на Ближний Восток, где присоединится к группе во главе с Abraham Lincoln. Об этом пишет ТАСС.

Gerald R. Ford покинул гавань Норфолка в июне, развернулся в Карибском море осенью и участвовал в операции против Каракаса в январе.

Экипаж ожидал возвращения в марте, но из-за новой передислокации моряки вернутся не раньше конца апреля или в начале мая, что задержит плановое техническое обслуживание корабля.

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