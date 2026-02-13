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NYT: США перенаправят авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток

13 февраля 2026 11:07
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NYT: США перенаправят авианосец Gerald R. Ford на Ближний Восток-0

Авианосец Gerald R. Ford Соединенных Штатов вместе с кораблями сопровождения направляется из Карибского моря на Ближний Восток, где присоединится к группе во главе с Abraham Lincoln. Об этом пишет ТАСС.

Gerald R. Ford покинул гавань Норфолка в июне, развернулся в Карибском море осенью и участвовал в операции против Каракаса в январе.

Экипаж ожидал возвращения в марте, но из-за новой передислокации моряки вернутся не раньше конца апреля или в начале мая, что задержит плановое техническое обслуживание корабля.

Фото: pixabay

# Международная политика

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