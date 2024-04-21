Александр Алесин, военный эксперт:

Есть значительная группа экспертов, которые говорят, что вообще это был не удар, а имитация. Это была разведка, проверка. Посмотрите, больше всего было выпущено дешевых беспилотников Shahed 136, которые долгие часы летели над территориями соседей Израиля, прежде чем долететь до самого этого государства. Были встречены и над территорией Иордании, и американскими эсминцами, и истребителями, эсминцами ракетного огня. Поэтому это был отвлекающий удар. Кроме того, это было желание выявить структуру и алгоритм действий ПВО.

Следующие – крылатые ракеты. Они тоже чуть быстрее этих беспилотников, но легкая добыча истребителей ПВО. А долетели как раз ракеты «Фаттах-2», которые обладают гиперзвуковыми боевыми частями. Считается, что их было от 7 до 9, и ничего с ними сделать система ПВО, ПРО Израиля не смогла: ни Arrow, ни «Железный купол», ни «Праща Давида», ни даже Patriot ничего с ними не смогли сделать. Они долетели и поразили взлетно-посадочные полосы на авиабазах Израиля. Это как раз то, чего добивался Иран.