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Жители Литвы получили счета за отопление – цифры шокировали

13 февраля 2026 10:41
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Нынешняя зима преподносит литовцам сюрпризы не только рекордными морозами, но и тяжестью счетов за коммунальные услуги. Жителей страны шокировали цифры, указанные в жировках за январь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жители Литвы получили счета за отопление – цифры шокировали-2

Стоимость отопления за год взлетела до 95 %. А по сравнению с декабрем, она увеличилась в четыре раза. Теперь за тепло в квартирах людям необходимо заплатить от 300 до 700 евро. А порой и больше. Сумма зависит от площади жилья. Энергокомпании объяснили потяжелевшие счета сильными морозами, ростом цен на топливо, которое подорожало более чем на 40 %, еще один фактор – неутепленные дома.

Ранее министр окружающей среды Литвы заявил, что стране не хватает 25 миллиардов евро на ремонт аварийного жилья. Литовцам предлагают из своего кармана оплатить все работы.

# Международная политика # Новости Литвы

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