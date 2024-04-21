Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики

На неделе в Минске прошли контртеррористические учения. Местом их проведения стал один из столичных торговых центров. Во время тренировки отрабатывали сценарий, приближенный к трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». В учениях были задействованы сотрудники органов внутренних дел, МЧС и медики. Они отрабатывали алгоритмы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Хотя ситуация внутри страны под контролем, это, очевидно, беспокоит внешний контур. Литва на неделе начала крупные военные учения, которые завершатся 30 апреля.

Маневры проводятся под эгидой военного командования США. В них участвуют около 600 американских солдат и 120 единиц техники. Данной группе предстоит передислокация из Польши. В Литве к ней присоединится ротационный батальон американской армии. А из Германии прибудут более 3 000 военных и 200 единиц техники, в том числе танки «Леопард», боевые машины пехоты «Пума» и «Боксер». А уже в начале мая Литва планирует провести еще одни масштабные учения, в ходе которых будут отрабатывать взаимодействие армии с госучреждениями. А в некоторых районах объявят комендантский час и проведут реквизицию имущества.

В целом в Литве весенне-военное обострение. На неделе командующий армией балтийской республики заявил, что в разного рода учениях – от национальных до натовских – задействуют около 20 тысяч военных. Но, по мнению некоторых аналитиков, такая активность продиктована отнюдь не заботой о безопасности своих граждан, а все намного проще. Литву в 2024 году ждут сразу три электоральные кампании – выборы президента, выборы в Сейм и Европарламент. Согласитесь, еще те испытания для политиков, которые и сражаются за свои места. В том числе проводя бесконечные учения.