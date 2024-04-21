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Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики

21 апреля 2024 16:56
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На неделе в Минске прошли контртеррористические учения. Местом их проведения стал один из столичных торговых центров. Во время тренировки отрабатывали сценарий, приближенный к трагедии в подмосковном «Крокус Сити Холле». В учениях были задействованы сотрудники органов внутренних дел, МЧС и медики. Они отрабатывали алгоритмы совместного реагирования на чрезвычайные ситуации, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики-1

Хотя ситуация внутри страны под контролем, это, очевидно, беспокоит внешний контур. Литва на неделе начала крупные военные учения, которые завершатся 30 апреля.

Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики-4

Маневры проводятся под эгидой военного командования США. В них участвуют около 600 американских солдат и 120 единиц техники. Данной группе предстоит передислокация из Польши. В Литве к ней присоединится ротационный батальон американской армии. А из Германии прибудут более 3 000 военных и 200 единиц техники, в том числе танки «Леопард», боевые машины пехоты «Пума» и «Боксер». А уже в начале мая Литва планирует провести еще одни масштабные учения, в ходе которых будут отрабатывать взаимодействие армии с госучреждениями. А в некоторых районах объявят комендантский час и проведут реквизицию имущества.

Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики-7

В целом в Литве весенне-военное обострение. На неделе командующий армией балтийской республики заявил, что в разного рода учениях – от национальных до натовских – задействуют около 20 тысяч военных. Но, по мнению некоторых аналитиков, такая активность продиктована отнюдь не заботой о безопасности своих граждан, а все намного проще. Литву в 2024 году ждут сразу три электоральные кампании – выборы президента, выборы в Сейм и Европарламент. Согласитесь, еще те испытания для политиков, которые и сражаются за свои места. В том числе проводя бесконечные учения.

Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики-10

Пока будут обсуждать войну, забудут про цены, инфляцию, образованию и медицину. Это отвлекающий маневр, как и заявления, что Беларусь и Россия планируют захват прибалтийских территорий, которыми те же литовские политики сыпят направо и налево. Но что поделать – соседей не выбирают.

# Международная политика

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