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Страны НАТО подписали документ о развитии средств нанесения дальних ударов

13 февраля 2026 10:39
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Министры обороны Франции, Германии, Италии, Польши, Швеции и Великобритании подписали соглашение о создании оружия и систем дальнего действия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ обязывает страны ускорить разработку, закупку и развертывание современных ударных средств, способных поражать цели на расстоянии более 500 километров.

Страны НАТО подписали документ о развитии средств нанесения дальних ударов-2

Согласно договоренностям, Польша намерена организовать совместное производство ракет и боевых беспилотников. Варшава создает и приобретает оружие дальнего поражения, стремясь к концу 2026 года максимально увеличить возможности нанесения ударов вглубь территории потенциального противника. Польша занимает первое место в мире по объему импорта вооружений. За ближайшие три года государство намерено потратить на эти цели почти 52 миллиарда долларов.

# Международная политика # НАТО

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