Шольц не убедил Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине и свернуть контакты с Россией
Ситуацию на Ближнем Востоке на неделе обсуждали и в Пекине, куда направился канцлер Германии. Китай подтвердил, что продолжит работать с Ираном и арабскими странами и не собирается поддерживать Запад в этом регионе. Шольц не смог убедить Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции по Украине и свернуть контакты с Россией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.
Впрочем, странно ожидать мирного посредничества от Германии, которая месяц назад обсуждала, как подорвать Крымский мост немецкими ракетами, а сейчас обещает передать Украине батарею Patriot. В таком же агрессивном ключе прошла и встреча министров обороны стран НАТО по Украине. Там назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России. Обсуждались также поставки систем ПВО и артиллерийских снарядов.
Ожидается, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине, но, как и ранее, НАТО заявляет, что не является стороной конфликта. Похоже, что Запад сделал ставку на затягивание войны как минимум до конца года, и любые мирные инициативы не будут никем рассматриваться всерьез до момента, пока в США не пройдут президентские выборы.