Шольц не убедил Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине и свернуть контакты с Россией

Ситуацию на Ближнем Востоке на неделе обсуждали и в Пекине, куда направился канцлер Германии. Китай подтвердил, что продолжит работать с Ираном и арабскими странами и не собирается поддерживать Запад в этом регионе. Шольц не смог убедить Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции по Украине и свернуть контакты с Россией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Впрочем, странно ожидать мирного посредничества от Германии, которая месяц назад обсуждала, как подорвать Крымский мост немецкими ракетами, а сейчас обещает передать Украине батарею Patriot. В таком же агрессивном ключе прошла и встреча министров обороны стран НАТО по Украине. Там назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России. Обсуждались также поставки систем ПВО и артиллерийских снарядов.