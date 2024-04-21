Прямой эфир

Шольц не убедил Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине и свернуть контакты с Россией

21 апреля 2024 17:00
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Ситуацию на Ближнем Востоке на неделе обсуждали и в Пекине, куда направился канцлер Германии. Китай подтвердил, что продолжит работать с Ираном и арабскими странами и не собирается поддерживать Запад в этом регионе. Шольц не смог убедить Си Цзиньпина принять участие в мирной конференции по Украине и свернуть контакты с Россией, рассказали в программе «Неделя» на СТВ.

Шольц не убедил Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине и свернуть контакты с Россией-1

Впрочем, странно ожидать мирного посредничества от Германии, которая месяц назад обсуждала, как подорвать Крымский мост немецкими ракетами, а сейчас обещает передать Украине батарею Patriot. В таком же агрессивном ключе прошла и встреча министров обороны стран НАТО по Украине. Там назвали законными удары Украины по военным целям в глубине России. Обсуждались также поставки систем ПВО и артиллерийских снарядов.

Шольц не убедил Си Цзиньпина участвовать в конференции по Украине и свернуть контакты с Россией-4

Ожидается, что Конгресс США одобрит новый пакет помощи Украине, но, как и ранее, НАТО заявляет, что не является стороной конфликта. Похоже, что Запад сделал ставку на затягивание войны как минимум до конца года, и любые мирные инициативы не будут никем рассматриваться всерьез до момента, пока в США не пройдут президентские выборы.

# Международная политика # Олаф Шольц # Си Цзиньпин

Другие новости рубрики

Все новости
Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики
21 апреля 2024 16:56

Военные учения в Литве проводятся не для безопасности граждан, а в преддверии выборов – аналитики

Захарова: ЕС раздувает искусственные угрозы, якобы исходящие от России
21 апреля 2024 15:46

Захарова: ЕС раздувает искусственные угрозы, якобы исходящие от России

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?
21 апреля 2024 14:51

Власти Курганской области призвали жителей к эвакуации. Где размещают людей из зон бедствий?

В Украине планируют принять законопроект о введении военной подготовки в школах
21 апреля 2024 14:36

В Украине планируют принять законопроект о введении военной подготовки в школах

ЦАХАЛ снова обстрелял позиции «Хезболлы» в Ливане
21 апреля 2024 14:35

ЦАХАЛ снова обстрелял позиции «Хезболлы» в Ливане

Литва намерена усилить охрану белорусской границы
21 апреля 2024 14:28

Литва намерена усилить охрану белорусской границы

Администрация Белого дома впервые вводит санкции против Армии Израиля
21 апреля 2024 14:27

Администрация Белого дома впервые вводит санкции против Армии Израиля

Президент Швейцарии отправила Путину письмо с соболезнованиями после выборов
21 апреля 2024 14:19

Президент Швейцарии отправила Путину письмо с соболезнованиями после выборов

Польша и Литва отрабатывают сценарий обороны Сувалковского коридора
21 апреля 2024 14:11

Польша и Литва отрабатывают сценарий обороны Сувалковского коридора

Захарова предупредила о мировых кризисах из-за помощи США Украине
21 апреля 2024 14:03

Захарова предупредила о мировых кризисах из-за помощи США Украине

Украине грозит катастрофа в случае летнего наступления России
21 апреля 2024 13:54

Украине грозит катастрофа в случае летнего наступления России

Один человек погиб. В Японии разбились два военных вертолета
21 апреля 2024 13:47

Один человек погиб. В Японии разбились два военных вертолета