Захарова: ЕС раздувает искусственные угрозы, якобы исходящие от России

Официальный представитель МИД России Мария Захарова считает, что ЕС активно раздувает надуманные угрозы со стороны РФ. Об этом пишет РИА Новости.

Как заметила Захарова, выдвинутые в адрес России упреки в «гибридной операции» и «создании миграционного кризиса» на финских рубежах не имеют под собой никаких оснований.

При этом она особо отметила, что ЕС очень активно развивает тему искусственно создаваемых Россией угроз, несмотря на то, что реальных угроз нет.

При этом премьер-министр Испании Орпо попросил ЕС оказать существенную материальную поддержку регионам, которые пострадали от закрытия границ с Россией, и констатировал экономический ущерб, причиненный действиями Москвы.