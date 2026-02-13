В Беларуси увеличили размер внеочередных платежей с нанимателей в счёт долгов по зарплате

В Беларуси ввели дополнительную защиту работников от невыплат по договорам подряда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это предусмотрено соответствующим указом Президента.

Так, при невыполнении организациями обязанностей по выплате зарплаты – Департамент государственной инспекции труда может взыскивать средства во внесудебном порядке. Кроме того, в два раза увеличилась сумма, которую удержат с нанимателей в счет погашения зарплаты. Теперь она составляет три бюджета прожиточного минимума – это свыше полутора тысяч рублей.

Олег Токун, заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси:

В Республике Беларусь достаточно распространена практика работы по гражданско-правовому договору. Сегодня такие люди находятся вне механизма защиты по выплате вознаграждений. Полагаем, что это несправедливо. Независимо от того, как оформлен человек, по трудовому договору или по гражданско-правовому договору, он должен получить вознаграждение или заработную плату. Поэтому указом предоставляется право Департаменту государственной инспекции труда действовать точно так же, как и в отношении взыскания выплаты заработной платы.

Решение принято на основе запросов граждан. По итогам 2025 года, по гражданско-трудовым договорам в Беларуси работало более 650 тысяч человек.