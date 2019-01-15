До двух человек возросло число жертв взрыва и обрушения квартир в Шахтах

Новости России. Число жертв взрыва и последующего обрушения квартир в Шахтах возросло до двух, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Спасатели обнаружили под завалами женщину без признаков жизни.

Поисковые работы на месте трагедии продолжается. Судьба троих жильцов всё еще неизвестна. Накануне специалисты вынесли из-под развалин семь человек. Все они сейчас находятся в больнице под присмотром медиков.

Напомним, ЧП в Шахтах произошло утром 14 января. В результате взрыва частично или полностью оказались разрушены 16 квартир на 8-м и 9-м этажах жилого дома. Основная версия произошедшего – утечка бытового газа.

Уголовное дело возбуждено после взрыва в Шахтах