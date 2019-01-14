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Уголовное дело возбуждено после взрыва в Шахтах

14 января 2019 13:42
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Новости России. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности возбуждено после взрыва в Шахтах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уголовное дело возбуждено после взрыва в Шахтах-1

В зоне происшествия введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде обнаружить выживших. 6 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Уголовное дело возбуждено после взрыва в Шахтах-4

Работы осложняются неустойчивостью части несущих конструкций. Медики следят за состоянием пострадавших. Все 7 пациентов, которых специалисты вынесли из обрушившегося здания, находятся в тяжёлом состоянии.

Уголовное дело возбуждено после взрыва в Шахтах-7

Следственный комитет назвал основной версией трагедии утечку бытового газа. В результате инцидента погиб 1 человек.

В Ростовской области произошёл взрыв бытового газа в жилом доме

# Взрыв # Фотофакт

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