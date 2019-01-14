Уголовное дело возбуждено после взрыва в Шахтах

Новости России. Уголовное дело о причинение смерти по неосторожности возбуждено после взрыва в Шахтах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В зоне происшествия введен локальный режим чрезвычайной ситуации. Спасатели продолжают разбирать завалы в надежде обнаружить выживших. 6 человек все еще числятся пропавшими без вести.

Работы осложняются неустойчивостью части несущих конструкций. Медики следят за состоянием пострадавших. Все 7 пациентов, которых специалисты вынесли из обрушившегося здания, находятся в тяжёлом состоянии.