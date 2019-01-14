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Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте

14 января 2019 17:47
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Новости Польши. Умер мэр Гданьска, раненый во время благотворительного концерта, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Павлу Адамовичу было 54 года. В воскресенье 13 января градоначальника ударили ножом на сцене во время финала Большого рождественского концерта.

Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте-1

Известно, что напавший – его арестовали тут же – страдает психическими расстройствами. Ранее он был осужден за грабеж банков и только несколько недель назад вышел из тюрьмы. Несмотря на экстренную госпитализацию и операцию, которая длилась пять часов, врачи не смогли спасти жизнь мэра города.

Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте-4

Напоминаем: эту должность Павел Адамович занимал с 1998 года.

# Убийство # Павел Адамович # Фотофакт

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