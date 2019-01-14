Мэр Гданьска скончался после покушения на концерте

Павлу Адамовичу было 54 года. В воскресенье 13 января градоначальника ударили ножом на сцене во время финала Большого рождественского концерта.

Известно, что напавший – его арестовали тут же – страдает психическими расстройствами. Ранее он был осужден за грабеж банков и только несколько недель назад вышел из тюрьмы. Несмотря на экстренную госпитализацию и операцию, которая длилась пять часов, врачи не смогли спасти жизнь мэра города.